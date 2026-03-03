11

Стив Керр о состоянии Порзингиса: «Немного загадочная история»

Керр не понимает, что происходит с новобранцем «Уорриорз».

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр перед матчем с «Клипперс» снова затронул тему состояние здоровья Кристапса Порзингиса.

«Это немного загадочная история. Мы, конечно же, работаем с ним и надеемся, что ситуация прояснится, Кристапс преодолеет трудности и достигнет состояния, когда будет стабильно здоров. Над этим усердно работает медицинский персонал, и да, я больше не буду выдвигать никаких теорий, никаких медицинских теорий», – признался Керр.

Недавно специалист в эфире местной радиостанции заявил, что у Порзингиса на самом деле нет постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), несмотря на то, что сам латыш публично рассказывал о своей борьбе с этим заболеванием по ходу минувшего года.

Позже тренер отказался от выдвинутой ранее гипотезы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
Похоже Стив кое что стал понимать ..
это просто позорище... чел второй сезон борется хрен пойми с чем (при этом полноценно сыграв за сборную), на кой ляд его было выменивать на здоового и полноценного Куммингу?
Давно пора этот цирк заргонять, жалко Стэфа
Воспаление хитрости наяву. Это ж как надо было хотеть от Куминги избавиться, чтоб взять его...
У Порзингиса скорее всего идёт самовнушение и ему надо не органы лечить, а голову (иглоукалывание)!
Керру лучше набраться смелости и убрать на лавку Грина, который давно сливает ГСВ и мешает развиваться молодым...
Думать надо было когда подписывали)
Шутка про Бенджамина Баттона уже была?)
Ответ totocash
Шутка про Бенджамина Баттона уже была?)
Тут скорее Бен Симмонс вспоминается
вот и сказочки конец
