Стив Керр о состоянии Порзингиса: «Немного загадочная история»

Керр не понимает, что происходит с новобранцем «Уорриорз».

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр перед матчем с «Клипперс» снова затронул тему состояние здоровья Кристапса Порзингиса .

«Это немного загадочная история. Мы, конечно же, работаем с ним и надеемся, что ситуация прояснится, Кристапс преодолеет трудности и достигнет состояния, когда будет стабильно здоров. Над этим усердно работает медицинский персонал, и да, я больше не буду выдвигать никаких теорий, никаких медицинских теорий», – признался Керр.

Недавно специалист в эфире местной радиостанции заявил, что у Порзингиса на самом деле нет постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), несмотря на то, что сам латыш публично рассказывал о своей борьбе с этим заболеванием по ходу минувшего года.

Позже тренер отказался от выдвинутой ранее гипотезы.