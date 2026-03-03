  • Спортс
  Люк Корнет попросил «Атланту» отменить мероприятие в честь стриптиз-клуба «Мэджик Сити»: «НБА должна защищать и уважать женщин»
Люк Корнет попросил «Атланту» отменить мероприятие в честь стриптиз-клуба «Мэджик Сити»: «НБА должна защищать и уважать женщин»

Игрок НБА призывает отменить мероприятие со стриптиз-клубом.

Центровой «Сперс» Люк Корнет считает странным участие НБА в продвижении места, прославившегося как стриптиз-клуб.

На этой неделе «Атланта» объявила о специальном мероприятии в честь культового культурного заведения города «Мэджик Сити» – во время домашнего матча команды против «Орландо» в понедельник, 16 марта. В своем пресс-релизе «Хоукс» не упомянули, что это место, как и заявляет сам клуб Magic City, является «лучшим стриптиз-клубом Атланты».

«Учитывая этот факт, я хотел бы со всем уважением попросить «Хоукс» отменить этот рекламный вечер с «Мэджик Сити». НБА должна защищать и уважать женщин, многие из которых усердно работают каждый день, чтобы сделать эту лигу лучшей в мире.

Мы должны создавать атмосферу, которая защищает и уважает дочерей, жен, сестер, матерей и партнеров, которых мы знаем и любим», – написал Корнет.

Клуб Magic City, известен, среди прочего, своими куриными крылышками с лимонным перцем. Несколько лет назад Лу Уильямс был вынужден пропустить матчи в «пузыре» НБА, потому что заглянул в заведение перед поездкой в ​​Орландо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
Передайте Корнету, что в стриптиз-клубе никто из женщин не работает по принуждению и не стоит лишать их оплачиваемых рабочих мест
Стал известен следующий клуб Хардена
Стриптиз-это не проституция,Люк Корнет,наверное,и не знает... Он ,случайно, против чирлидерш не выступает?
А если женщины сами себя не уважают показывая сиськи за деньги??
Вообще странно слышать, что стрип-клуб знаменит "своими куриными крылышками с лимонным перцем". Туда поесть приходят или как?
