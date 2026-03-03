Трэй Янг заработал удаление, не сыграв еще ни одного матча за «Уизардс»
Янга удалили из матча, в котором он не принимал участия.
В третьей четверти матча «Вашингтона» и «Хьюстона» между форвардом «Рокетс» Тари Исоном и защитником «Уизардс» Джамиром Уоткинсом возник конфликт.
В одном из моментов Исон толкнул Уоткинса, но игра не была остановлена, что вызвало недовольство баскетболистов «Вашингтона». Спустя несколько секунд Исон снова толкнул Уоткинса, начав стычку, в которую уже вмешались арбитры.
Звездный защитник «Уизардс» Трэй Янг, не принимавший участия в матче и не сыгравший еще ни одной минуты за свою новую команду, выбежал на площадку, недовольный происходящим.
После просмотра повтора судьи удалили Янга и Исона. Уоткинсу выписали технический фол.
Встреча команд закончилась победой «Рокетс» – 123:118.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Мне вот интересно, что у рефери в головах, если такой наглый и открытый толчок не свистят? Понятно, что это Вашингтон, который поперек глотки у Сильвера, но все же..))
Во во, обычно каждый день микрокасания раз по 20 свистят, даже там где фола не было, а тут откровенное не увидят
Судьи как обычно, в двух метрах находятся, но ничего не видят
Танкинг такой танкинг
