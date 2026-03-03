Лука Дончич после встречи с Новаком Джоковичем: «Он величайший в истории»

Дончич после встречи с Джоковичем: Он величайший в истории.

Вчера 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович посетил матч «Лейкерс » против «Сакраменто» (128:104) в Лос-Анджелесе.

Теннисист сфотографировался и пообщался со звездами «озерников» Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом .

После матча Дончич выразил свое восхищение Джоковичем.

«Для меня Новак, безусловно, величайший в истории. Сам факт того, что он пришел посмотреть на мою игру, просто невероятен. Я поговорил с ним и, надеюсь, увижусь позже. Я очень рад, что он здесь», – сказал словенец.