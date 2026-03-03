Трэй Янг дебютирует за «Вашингтон» в четверг в матче с «Ютой»

Новый лидер «Уизардс» готов сыграть за команду.

Звездный разыгрывающий Трэй Янг объявил в социальных сетях, что дебютирует за «Вашингтон» в четверг в матче с «Ютой».

27-летний Янг был отправлен в «Уизардс» из «Хоукс» 7 января, но до сих пор не играл из-за травмы.

В понедельник Трэй заработал первое удаление за «Вашингтон», когда во время встречи с «Хьюстоном» вышел на площадку и вступил в спор с судьей, будучи запасным.