«Денвер» подпишет Тайуса Джонса

Джонс продолжит карьеру в «Наггетс».

Как сообщает Шэмс Чарания, «Денвер » достиг договоренности о подписании контракта с разыгрывающим Тайусом Джонсом (29 лет, 183 см).

Джонс стал свободным агентом после отчисления из «Далласа» и усилит позицию резервного разыгрывающего «Наггетс».

Текущий сезон игрок начинал в составе «Орландо», подписав с ними однолетний контракт прошлым летом. Позже Джонс был обменян в «Шарлотт», а затем в «Даллас» перед дедлайном на обмены.

Согласно данным ESPN Research, в восьми играх за «Мэверикс» после перехода в начале февраля Джонс набирал в среднем 8,1 передачи за 36 минут, а его соотношение передач к потерям (6) было третьим лучшим показателем в НБА за этот отрезок.

В текущем сезоне Джонс показывает худшие за 11-летнюю карьеру средние показатели: 3,1 очка при 34,9% реализации с игры и 28,1% из-за дуги.