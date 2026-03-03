Джамал Мозли ответил на выпад Банкеро: «Коррективы «Пистонс» заключались в том, что они начали больше стараться»

Тренер «Мэджик» Мозли ответил на критику звезды команды.

Главный тренер «Орландо » Джамал Мозли ответил на выпад лидера флоридцев Паоло Банкеро , который считает, что команда часто встречается с проблемами во второй половине матчей, не внося коррективы в свою игру.

В игре с «Пистонс» «Мэджик» вели «+7» после первой половины, однако за всю вторую набрали всего 35 очков, пропустили рывок соперника 11:0 в третьей четверти и проиграли встречу – 92:106.

«Коррективы «Пистонс» заключались в том, что они начали больше стараться. Они прибавили в защите, стали играть плотнее, затруднив для нас принятие решений. Они не вносили корректировок тактического плана. Соперник стал интенсивнее действовать в обороне, насыщать трехсекундную, они сделали несколько блок-шотов, здорово убегали в быстрые отрывы, вместе с тем прикрыв эту возможность для нас», – заявил Мозли, когда ему привели слова Банкеро.