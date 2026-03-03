  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамал Мозли ответил на выпад Банкеро: «Коррективы «Пистонс» заключались в том, что они начали больше стараться»
Джамал Мозли ответил на выпад Банкеро: «Коррективы «Пистонс» заключались в том, что они начали больше стараться»

Тренер «Мэджик» Мозли ответил на критику звезды команды.

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли ответил на выпад лидера флоридцев Паоло Банкеро, который считает, что команда часто встречается с проблемами во второй половине матчей, не внося коррективы в свою игру.

В игре с «Пистонс» «Мэджик» вели «+7» после первой половины, однако за всю вторую набрали всего 35 очков, пропустили рывок соперника 11:0 в третьей четверти и проиграли встречу – 92:106.

«Коррективы «Пистонс» заключались в том, что они начали больше стараться. Они прибавили в защите, стали играть плотнее, затруднив для нас принятие решений. Они не вносили корректировок тактического плана. Соперник стал интенсивнее действовать в обороне, насыщать трехсекундную, они сделали несколько блок-шотов, здорово убегали в быстрые отрывы, вместе с тем прикрыв эту возможность для нас», – заявил Мозли, когда ему привели слова Банкеро.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
logoДжамал Мозли
logoНБА
logoОрландо
logoПаоло Банкеро
