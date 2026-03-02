Энтони Эдвардс и Джейлен Дюрен стали лучшими игроками недели в НБА
НБА назвала лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и центровой «Детройта» Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.
На прошедшей неделе Эдвардс набирал в среднем 28,7 очка, 3,3 подбора и 5 передач за игру. «Тимбервулвз» выиграли все три матча.
Дюрен при показателях 25,8 очка и 13,8 подбора с 63,9% реализации бросков с игры помог «Пистонс» завершить неделю с результатом 3-1.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
