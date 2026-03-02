0

Энтони Эдвардс и Джейлен Дюрен стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и центровой «Детройта» Джейлен Дюрен стали лучшими игроками 19-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Эдвардс набирал в среднем 28,7 очка, 3,3 подбора и 5 передач за игру. «Тимбервулвз» выиграли все три матча.

Дюрен при показателях 25,8 очка и 13,8 подбора с 63,9% реализации бросков с игры помог «Пистонс» завершить неделю с результатом 3-1.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
logoМиннесота
logoДетройт
logoДжейлен Дюрен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О’Нил об Энтони Эдвардсе: «Мне нравится, когда игрок говорит: «Я беру последний бросок на себя»
1 марта, 18:18
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
28 февраля, 19:30
Джейлен Дюрен набрал 33 очка (повторение рекорда карьеры) и 16 подборов в победном матче против «Кливленда»
28 февраля, 07:50Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем