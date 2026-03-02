«Вашингтон» планирует продлить контракт с Трэем Янгом на три года

«Вашингтон » планирует продлить контракт с Трэем Янгом в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Марка Стейна, ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на три года.

«Мне неоднократно говорили, что этим летом Янг и «Уизардс» должны договориться о продлении контракта – по распространенным прогнозам, речь идет о трехлетнем соглашении», – сообщил Стейн.

«Вашингтон» приобрел четырехкратного участника Матча всех звезд в результате обмена с «Атлантой», рассматривая его как игрока, способного вывести команду на новый уровень в ходе перестройки.

В настоящее время 27-летний разыгрывающий восстанавливается после растяжения медиальной коллатеральной связки и ушиба бедра.