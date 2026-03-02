11

«Вашингтон» планирует продлить контракт с Трэем Янгом на три года

«Вашингтон» планирует продлить контракт с Трэем Янгом в предстоящее межсезонье. По информации инсайдера Марка Стейна, ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на три года.

«Мне неоднократно говорили, что этим летом Янг и «Уизардс» должны договориться о продлении контракта – по распространенным прогнозам, речь идет о трехлетнем соглашении», – сообщил Стейн.

«Вашингтон» приобрел четырехкратного участника Матча всех звезд в результате обмена с «Атлантой», рассматривая его как игрока, способного вывести команду на новый уровень в ходе перестройки.

В настоящее время 27-летний разыгрывающий восстанавливается после растяжения медиальной коллатеральной связки и ушиба бедра.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
Никогда не понимал, никто 30 даже миллионов не дает со стороны, но давай продлим на 50+. Так Патрику Вильямсу никому не нужному дали 20 на много лет. И почти сразу менять его захотели.
При чем здесь Патрик Уильямс из Чикаго? И где про 50 инфа? Атланта без Янга катится вниз, потому что мысли в атаке нет. Им не Янга менять надо было, а нормального центра вместо травматика Порзингиса взять.
А Порзи центр?
А с Петром Яном подпишутся ?
Хотя бы на 3 года
Иначе смысла было от трейда.
Трэй Ян? Братишка Петра Яна получается))
Игра покажет, сколько готовы предложить
