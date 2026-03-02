Эл Хорфорд: «В «Бостоне» мы много играли пик-н-ролл, а в «Голден Стэйт» все строится вокруг движения без мяча»

Эл Хорфорд объяснил разницу в подходах к атаке в «Селтикс» и «Уорриорз».

Эл Хорфорд сравнил атакующие системы «Бостона » и «Голден Стэйт », в которых ему довелось играть.

«Думаю, разница в том, где и какие опции ты ищешь. В «Бостоне» мы много играли пик-н-ролл, добавляли изоляции, а затем переходили к активному движению мяча. Здесь, в «Уорриорз», мы стараемся доставить мяч Дрэймонду (Грину ), либо сыграть через пост, а дальше больше действуем по периметру – разыгрываем сплиты, совершаем рывки к кольцу и так далее. А когда на площадке Стеф (Карри ), все это, разумеется, складывается воедино. Так что пик‑н‑роллы тоже есть, но при этом очень много движений без мяча», – отметил центровой «Голден Стэйт».