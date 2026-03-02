Рик Карлайл о новом контракте Куэнтона Джексона: «Он может все – защищаться, вести команду, играть без мяча»

Тренер «Индианы» прокомментировал продление контракта с Куэнтоном Джексоном.

На прошлой неделе «Индиана » подписала новый трехлетний контракт с защитником Куэнтоном Джексоном. Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл высоко оценил вклад 27-летнего баскетболиста в игру команды.

«Он укрепляет командный дух – с этого и стоит начать. Его игра действительно помогает нам. Он универсален: может закрывать обе позиции в задней линии, хорошо действует в защите, способен вести игру и эффективно играть без мяча – словом, у него много сильных сторон. Болельщики его обожают. Когда он выходит на площадку, команда сразу получает заряд энергии», – сказал Карлайл.

В текущем сезоне Джексона отыграл за «Пэйсерс» 31 матч, набирая в среднем 9 очков, 2,3 подбора и 2,2 за игру.