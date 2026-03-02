  • Спортс
  • «Мысли Стефа были где‑то на поле для гольфа». Блэйк Гриффин прокомментировал реакцию Карри на речь Дрэймонда Грина
2

«Мысли Стефа были где‑то на поле для гольфа». Блэйк Гриффин прокомментировал реакцию Карри на речь Дрэймонда Грина

Экс-игрок НБА считает, что Карри давно не реагирует на эмоциональные речи Грина.

Блэйк Гриффин иронично прокомментировал эпизод, в котором Стефен Карри безучастно наблюдал за эмоциональной речью Дрэймонда Грина во время матча с «Лейкерс».

«Думаю, в этот момент мысли Стефа где‑то на поле для гольфа. Он даже не слушает Дрэймонда. Наверное, такое происходит в раздевалке «Голден Стэйт» каждый день – и на тренировках, и в играх. Стеф просто по инерции пережидает этот момент», – сказал Гриффин в шоу Up & Adams.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Ну с учётом того, что Степан травмирован и не играл нахрена ему увлечено было слушать ор Зелёного, тем более там полезной инфы около ноля судя по выражению самого Карри. Видимо что то про мотивацию не проиграть минус 50.
