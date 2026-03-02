«Мысли Стефа были где‑то на поле для гольфа». Блэйк Гриффин прокомментировал реакцию Карри на речь Дрэймонда Грина

Экс-игрок НБА считает, что Карри давно не реагирует на эмоциональные речи Грина.

Блэйк Гриффин иронично прокомментировал эпизод, в котором Стефен Карри безучастно наблюдал за эмоциональной речью Дрэймонда Грина во время матча с «Лейкерс».

«Думаю, в этот момент мысли Стефа где‑то на поле для гольфа. Он даже не слушает Дрэймонда. Наверное, такое происходит в раздевалке «Голден Стэйт » каждый день – и на тренировках, и в играх. Стеф просто по инерции пережидает этот момент», – сказал Гриффин в шоу Up & Adams.