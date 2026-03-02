«Финикс» подпишет двусторонний контракт с Си Джей Хантли
«Финикс» подпишет двусторонний контракт с тяжелым форвардом Си Джей Хантли. 24-летний игрок переходит в основную команду из фарм-клуба «Вэлли Санз», заполняя освободившуюся вакансию после перевода Джамари Буея на стандартный контракт.
В текущем сезоне Хантли набирает в среднем 14,8 очка и 8,4 подбора за игру в G-лиге.
