Андреа Тринкьери станет главным тренером ПАОК со следующего сезона
Андреа Тринкьери официально возглавит ПАОК со следующего сезона. Итальянский специалист подписал трехлетний контракт и приступит к работе со следующего сезона.
Ранее Тринкьери тренировал «Жальгирис», с которым выиграл два Кубка Литвы и чемпионат страны. При этом в обоих сезонах его работы клуб не выходил в плей-офф Евролиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети ПАОКа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем