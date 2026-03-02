Андреа Тринкьери станет главным тренером ПАОК со следующего сезона

Андреа Тринкьери официально возглавит ПАОК со следующего сезона. Итальянский специалист подписал трехлетний контракт и приступит к работе со следующего сезона.

Ранее Тринкьери тренировал «Жальгирис», с которым выиграл два Кубка Литвы и чемпионат страны. При этом в обоих сезонах его работы клуб не выходил в плей-офф Евролиги.