Яннис Адетокумбо сыграет против «Бостона»

Яннис Адетокумбо вернется на площадку в предстоящем матче против «Бостона ». Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Двукратный MVP пропустил более пяти недель из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги. Он не играл с 23 января.

«Милуоки » с результатом 26-33 занимает 11-е место на Востоке и остро нуждается в возвращении лидера для борьбы за попадание в плей-ин. В текущем сезоне Яннис набирает в среднем 28 очков, 10 подборов и 5,6 передачи за игру.