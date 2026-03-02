Кон Книппел о рекорде по трехочковым среди новичков: «Я просто выхожу и делаю то, что лучше для команды»

Кон Книппел прокомментировал рекорд по трехочковым среди новичков.

Кон Книппел побил рекорд НБА по количеству трехочковых за сезон среди новичков в матче с «Индианой». 20-летний форвард «Шарлотт» подчеркнул, что не ставил перед собой такой цели и просто сосредоточен на командной игре.

«Все дело в том, чтобы принимать правильные решения на площадке. Мои партнеры по команде ставят хорошие заслоны и выводят меня на удобные позиции, тренеры тоже помогают. Я просто выхожу на площадку и стараюсь сделать то, что будет наилучшим решением для команды», – сказал Книппел в беседе с ESPN.