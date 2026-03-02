«Дубай» продлил контракты с Бертансом, Препеличем и Дангубичем
«Дубай» объявил о продлении контрактов с тремя игроками. Новые соглашения подписали форварды Давис Бертанс и Неманья Дангубич, а также защитник Клемен Препелич.
Как подтвердил агент Мишко Ражнатович, Препелич продлил контракт на два года, а Дангубич – на один год. Срок соглашения Бертанса пока не разглашается.
«Дубай» с показателем 15–14 занимает 11-е место в Евролиге, а в Адриатической лиге команда уверенно лидирует с результатом 16–1.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Дубая»
