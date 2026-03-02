Билл Симмонс: Джейсон Тейтум вернется на площадку в матче с «Далласом».

Билл Симмонс предположил, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вернется на площадку в пятничном матче с «Далласом».

«Складывается ощущение, что Тейтум вернется в пятницу, в матче против «Далласа». Раньше я думал, что это может произойти на выходных, но потом стало ясно, что нет», – заявил Симмонс в своем подкасте.

Тейтум не выходил на паркет с мая прошлого года, но уже вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5.