Билл Симмонс: «Джейсон Тейтум вернется на площадку в матче с «Далласом»
Билл Симмонс: Джейсон Тейтум вернется на площадку в матче с «Далласом».
Билл Симмонс предположил, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вернется на площадку в пятничном матче с «Далласом».
«Складывается ощущение, что Тейтум вернется в пятницу, в матче против «Далласа». Раньше я думал, что это может произойти на выходных, но потом стало ясно, что нет», – заявил Симмонс в своем подкасте.
Тейтум не выходил на паркет с мая прошлого года, но уже вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
До ПО еще 20 игр - и форму наберет, и со скамейки будет супербуст.