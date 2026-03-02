Билли Донован о прерванной серии поражений: «Ценю, как игроки держались вместе весь этот месяц»

«Чикаго » прервал 11-матчевую серию поражений, разгромив «Милуоки» (120:97). Главный тренер команды Билли Донован отметил, что игроки не опускали рук даже в самые тяжелые моменты.

«Я знаю, что для них это было непросто. Я нахожусь в раздевалке после игры, после поражения, и вижу, что они усердно работают, стараются изо всех сил. То, что они выдержали этот целый месяц, прошли через все трудности, – я просто ценю то, как они держались вместе и продолжали каждый день возвращаться к работе, чтобы становиться лучше», – сказал Донован в беседе с Chicago Sun‑Times.

«Чикаго» с результатом 25-36 занимает 12-е место на Востоке.