Ченнинг Фрай: «Деандре Эйтон ни в чем толком не силен. Из‑за него уволят Джей Джей Редика»
Экс-игрок НБА Ченнинг Фрай жестко раскритиковал Деандре Эйтона после его слов о недовольстве своей ролью в команде. Напомним, центровой «Лейкерс» после одного из матчей заявил, что из него «пытаются сделать Клинта Капелу», намекая на ограниченные функции в нападении.
«Деандре Эйтон ни в чем толком не силен. В каком мире я буду отдавать ему мяч, когда у меня есть чертовы Остин Ривз, Леброн и Лука? Прекратите.
Из‑за тебя уволят Джей Джей Редика. Кто вообще проводит эти комбинации? Когда вы видели от этого парня стабильность? Никогда. А теперь он говорит: «Они хотят, чтобы я был как Клинт Капела». Да, черт возьми, тот на протяжении большей части карьеры стабильно делал дабл-дабл в среднем за матч», – заявил Фрай в подкасте Road Trippin’ Show.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Road Trippin’ Show
Дак и этот делает дабл дабл, только у Клинта они всегда лучше выглядели, самоотверженность была не в пример Эйтону
ЛАЛ всегда найдут крайнего... не забывайте перед подписанием контракта
а в чём силён Редик?
трёшки
А кого они лучше Эйтона могли подписать перед сезоном?
Любого с баскетбольной ветки спортса.
По этой бредовой логике, если б не было Эйтона, Реддик показал бы тренерскую мысль и ЛА шли бы первыми. Мало того, что никого другого было не подписать, так еще и чем он глобально мешает команде в которой защищаются только Ванда и Смарт. И то, Вандо только по вторникам
Да Эйтон вообще то как бекап для Хэйса так что норм за такие деньги, учитывая что в прошлом году вообще не кому было играть
