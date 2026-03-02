Ченнинг Фрай: «Деандре Эйтон ни в чем толком не силен. Из‑за него уволят Джей Джей Редика»

Ченнинг Фрай: Эйтон ни в чем толком не силен. Из‑за него уволят Редика.

Экс-игрок НБА Ченнинг Фрай жестко раскритиковал Деандре Эйтона после его слов о недовольстве своей ролью в команде. Напомним, центровой «Лейкерс » после одного из матчей заявил, что из него «пытаются сделать Клинта Капелу », намекая на ограниченные функции в нападении.

«Деандре Эйтон ни в чем толком не силен. В каком мире я буду отдавать ему мяч, когда у меня есть чертовы Остин Ривз, Леброн и Лука? Прекратите.

Из‑за тебя уволят Джей Джей Редика . Кто вообще проводит эти комбинации? Когда вы видели от этого парня стабильность? Никогда. А теперь он говорит: «Они хотят, чтобы я был как Клинт Капела». Да, черт возьми, тот на протяжении большей части карьеры стабильно делал дабл-дабл в среднем за матч», – заявил Фрай в подкасте Road Trippin’ Show.