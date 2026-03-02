ПАОК объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юре Здовцом
ПАОК официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Юре Здовцем. Словенский специалист проработал в команде неполный сезон и покидает клуб, который на момент увольнения занимает четвертое место в чемпионате Греции с результатом 11-5.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером может стать Андреа Тринкьери.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт ПАОКа
