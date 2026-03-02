«Маккаби» и «Хапоэль» временно покидают Израиль из-за ситуации на Ближнем Востоке

Израильские клубы Евролиги будут базироваться в Белграде и Софии.

Тель-авивские клубы «Маккаби» и «Хапоэль» временно переезжают за границу из-за ситуации на Ближнем Востоке. Оба клуба продолжат тренировки за пределами Израиля.

«Хапоэль» сначала отправится в Афины, а затем в Софию, где создаст полноценную базу для работы с игроками и персоналом. «Маккаби» разместится в Белграде, где также возобновит тренировки – решение принято в целях безопасности.

Напомним, Евролига официально отменила матчи 30-го тура с участием израильских команд, а также встречу «Партизан» – «Дубай» из-за временного закрытия воздушного пространства в регионе.