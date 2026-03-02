Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Портлендом»

«Портленд » подписал двусторонний контракт с защитником Крисом Янгбладом. 24-летний игрок переходит из системы «Оклахомы», где выступал за фарм-клуб в G-лиге.

В текущем сезоне Янгблад провел 32 матча на двустороннем контракте с «Тандер», набирая в среднем 2 очка за 5,5 минуты на площадке.