Крис Янгблад подписал двусторонний контракт с «Портлендом»
«Портленд» подписал двусторонний контракт с защитником Крисом Янгбладом. 24-летний игрок переходит из системы «Оклахомы», где выступал за фарм-клуб в G-лиге.
В текущем сезоне Янгблад провел 32 матча на двустороннем контракте с «Тандер», набирая в среднем 2 очка за 5,5 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем