Андреа Тринкьери может возглавить ПАОК

ПАОК близок к тому, чтобы назначить Андреа Тринкьери главным тренером. Как сообщает SDNA, новый мажоритарный владелец клуба Аристотелис Мистакидис принял решение расстаться с Юре Здовцем и ставит перед командой высокие цели на ближайшее будущее.

Клуб из Салоников предпринял все возможные усилия, чтобы убедить итальянского специалиста занять эту должность. Источники в Италии сообщают, что сделка близка к завершению.

Тринкьери тренировал «Жальгирис» в прошлом сезоне, присоединившись к литовскому клубу в декабре 2023 года. Он привел команду к победе в чемпионате Литвы в сезоне-2024/25, а также дважды выигрывал Кубок Литвы (2024, 2025). При этом в обоих сезонах его работы «Жальгирис» не выходил в плей-офф Евролиги.

На данный момент ПАОК идет на 4-м месте в чемпионате Греции с результатом 11-5.