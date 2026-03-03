НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты

3 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Милуоки » разгромно проиграл «Бостону » (81:108). Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, пропустивший 15 матчей из-за травмы, вернулся в строй и набрал 19 очков и 11 подборов (7 из 18 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 5 из 7 с линии).

«Денвер» справился с «Ютой» (128:125) благодаря 45 очкам Джамала Мюррэя (13 из 19 с игры, 8 из 13 трехочковых, 11 из 12 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.