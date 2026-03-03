НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
3 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Милуоки» разгромно проиграл «Бостону» (81:108). Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, пропустивший 15 матчей из-за травмы, вернулся в строй и набрал 19 очков и 11 подборов (7 из 18 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 5 из 7 с линии).
«Денвер» справился с «Ютой» (128:125) благодаря 45 очкам Джамала Мюррэя (13 из 19 с игры, 8 из 13 трехочковых, 11 из 12 штрафных).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
129 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот во второй половине цепь была что надо! Клипперс спасибо за характер, март будет интересным.
ГСВ надеюсь еще увидеть в сборке с Карри и с Батлером и Порзи.
P.s. фанатам Воинов рекомендую конструктор лего «архитектура городов Сан-Франциско» — там и мост и Алькатрас. Круть! (С сыном такие собираем, ну то есть я собираю, он крушит. Ему 3 года 1 месяц , 103(104 см) и 18 кг. Вемби состарится, а мы подскочим 🤣)