  НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты
НБА. 45 очков Джамала Мюррэя помогли «Денверу» одолеть «Юту», «Бостон» разгромил «Милуоки», несмотря на дабл-дабл вернувшегося Янниса Адетокумбо, и другие результаты

3 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Милуоки» разгромно проиграл «Бостону» (81:108). Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо, пропустивший 15 матчей из-за травмы, вернулся в строй и набрал 19 очков и 11 подборов (7 из 18 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 5 из 7 с линии).

«Денвер» справился с «Ютой» (128:125) благодаря 45 очкам Джамала Мюррэя (13 из 19 с игры, 8 из 13 трехочковых, 11 из 12 штрафных).

Ну что бойцы невидимого фронта, встряхнем давайте лучшую ветку этого захудалого сайта уже. Давайте я начну, Оклахома дутый чемпион, Детройт вылетит в первом раунде от Майями, Вемба нескладный чокер, Леброну пора на пенсию, Дончич не туда перешёл, Дюрант не туда перешёл, Куминга топ, Пелинка шляпа, Стив Керр физрук. И лучший на данный момент баскетболист лиги это какой-нибудь скучный защитник. Ощущение что сезон перешёл в стадию, когда все забили болт на баскетбол играют чисто на вахту съездили ждут когда закончится сезон или рыбачить потом или вылететь во втором раунде. Этот сезон спасет только финал на западе ГСВ -Лейкерс и на востоке Нью-Йорк Бостон.
Команды с запада забили на игру. Там борьба идёт за 3-4 место. Остальное уже всё ясно. Хотя ещё 2-3 назад казался что в западе будет мясорубка. Был Новый Орлеан с Зайон, Ингрэм, Макколум и Валанчюносам. Молодой безбашенная Мемфис с Морент, Брукс и Джексоном. Даллас с Дончичем. А теперь они танкуют на ровне с Сакраменто. Хотя и Сакраменто играл в плове с Фокс и литовцем.
Неплохо было бы русский подтянуть.
Вот похоже истинный уровень Тернера, без нормального разыгрывающего, который вытащит на себя игрока и вложит мяч в руки, он абсолютный ноль в атаке. Против него защищаются Шаерман или Хаузер, которые ниже на 25см, а он ни разу их даже не попробовал продавить, шмаляет в ближнюю дужку трехи и шагом ползет в оборону. Ноль подборов в атаке, у Гонзалеса и Гарзы по 4(!!!).
Установки Камон Летсгоевича... Чему удивляемся?
С победой болельщиков Клипперс. Здорово, что Гарлэнд дебютировал. Ему тяжело пришлось в первой половине — сказался длительный пропуск матчей, и отдать должное солдатам ГСВ, которые сделали все, чтобы Дариусу было сложно. Как только он адаптировался, вектор игры, конечно, сменился. Есть такое выражение: прочность цепи определяется слабейшим из звеньев.
Вот во второй половине цепь была что надо! Клипперс спасибо за характер, март будет интересным.
ГСВ надеюсь еще увидеть в сборке с Карри и с Батлером и Порзи.
P.s. фанатам Воинов рекомендую конструктор лего «архитектура городов Сан-Франциско» — там и мост и Алькатрас. Круть! (С сыном такие собираем, ну то есть я собираю, он крушит. Ему 3 года 1 месяц , 103(104 см) и 18 кг. Вемби состарится, а мы подскочим 🤣)
Напомнило сценарий немного последней игры прошлого года, только тут ГСВ развалились намного сильнее, а там отрыв слили, но в овертайм ушли
Новичек Эйс Бэйли поначалу играл с лавки, очень слабо и нестабильно начинал, но его наигрывали на одной позиции. Сейчас это стабильный стартовый игрок с 30 минутами и 15+ бросками. Есть норм команда, есть у кого учиться, есть конкретные задачи на сезон, он поступательно развивается. Ничего этого нет у Демина, шаг вперед, десять назад, потом влево потом вправо, непонятно.
Ничего так Клипперс размотали Уорриорз во второй половине, будто не у Клипперс был Б2Б, а у Уорриорз - которых хватило только на первую половину.
Лью тренер все таки. Не зря его многие хвалили.
Бедный Данька nightblackhole. Так тужился, так яростно сжимал кулачки, даже якобы любимую команду не смотрел. А тут мало того, что Денвер-таки выиграл, так Йокич ещё и важнейший блок-шот в концовке сделал. Весь день теперь наперекосяк
Милуоки это что такое вообще??? Защита уровня уличного баскетбола с пивными мужиками. В нападении без Янниса 0 идеи и создания бросков
О, кто-то посмотрел первую игру Милуоки без Янниса в этом сезоне
Как там Кэм Томас, кстати?
Какой же Подземски тугой. Ему мяч в руки давать нельзя, только без мяча играть.
А ну да Подз виноват. Ты сам то мяч когда держал в руках?)
А ну да Подз виноват. Ты сам то мяч когда держал в руках?)
2 очка за всю 2 половину. Хуже него только Грин и Мелтон сыграли. 4 по минусовости в команде, при том, что показал хорошие проценты.
Лёня Кавайный деклассирует Керра)
145 миллионов из 200 сегодня не играли за Уорриорз. Так что зачем расстраиваться, пусть себе играют потихоньку
