  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэннон Шарп: «Сам факт, что «Лейкерс» с 41-летним Леброном считают претендентами – показатель его величия»
13

Шэннон Шарп: «Сам факт, что «Лейкерс» с 41-летним Леброном считают претендентами – показатель его величия»

Шэннон Шарп сравнил отношение к закату карьеры Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.

Обозреватель Шэннон Шарп ответил Байрону Скотту, который ранее посоветовал Леброну Джеймсу покинуть «Лейкерс».

«Интересно, если бы Леброна не было в «Лейкерс», он бы по‑прежнему считал, что тому пора уходить? Когда на закате карьеры в команде был Кобе (Брайант), вы слышали какие‑то комментарии про «Лейкерс»? Я не говорю, что он хотел, чтобы Кобе ушел, – он вообще не упоминал «Лейкерс».

У той команды не было никаких шансов. Никто не говорил о «Лейкерс» и их шансах побороться за титул. Никто. Потом Кобе ушел – и опять никто не говорил о шансах «Лейкерс» в контексте борьбы за чемпионство.

Сам факт, что команда с 41-летним игроком может побороться за титул, уже показывает, насколько велик этот человек», – заявил Шарп.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Байрон Скотт
logoКобе Брайант
Шэннон Шарп
logoЛейкерс
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они претенденты максимум на 2 раунд. Какой титул?)))
Ответ Крокозябра
Они претенденты максимум на 2 раунд. Какой титул?)))
Как и ГСВ ))) Даже если все в ростере чудом будут здоровы ))
Правда у Кобе не было Луки Дончича, да даже с ним Лейкерс не претендент на чемпионство. У них проблемы с центровыми, да и объективно в финале их видят ярые фанаты ЛАЛ и те, кто не следит за баскетболом последние годы
Взглянули на состав и увидели Луку, Леброна, Эйтона и Смарта)
Ответ Защита Хирро
Правда у Кобе не было Луки Дончича, да даже с ним Лейкерс не претендент на чемпионство. У них проблемы с центровыми, да и объективно в финале их видят ярые фанаты ЛАЛ и те, кто не следит за баскетболом последние годы Взглянули на состав и увидели Луку, Леброна, Эйтона и Смарта)
Эйтон и Смарт - такие себе индикаторы для финала, даже не для фанатов НБА :)
По факту там только одна звезда - это Дончич.
Лёба хорош, но как бы уже не совсем.
Ответ Abdulla
Эйтон и Смарт - такие себе индикаторы для финала, даже не для фанатов НБА :) По факту там только одна звезда - это Дончич. Лёба хорош, но как бы уже не совсем.
Да и Дончич под сомнением. Он же не данчит
Тут скорее их считают претендентами как раз из за наличия Луки.
Ответ 55gmtw7pqd
Тут скорее их считают претендентами как раз из за наличия Луки.
Комментарий скрыт
Ответ Беня Симонц
Комментарий скрыт
40 процентов в 2026 году
Кто считает?
В реальных котировках их никто не считает претендентами) там окла, Денвер, сперс, с запада
детроит, Бостон, кавс с востока
Как же Шарп наяривает Леброну))
Интересно, что же он за это получает
«Когда прочитал, что в 41 год я претендент на чемпионство, я понял, что стал самым величайшим игроком…спортсменом…личностью в истории всего!»
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс и Остин Ривз исполнили эффектный аллей-уп
2 марта, 05:36Видео
Леброн Джеймс о трехочковых: «Не особо зацикливаюсь на статистике – верю в каждый свой бросок»
1 марта, 16:04
Леброн Джеймс подкрался к Дрэймонду Грину на разминке и выписал блок-шот со спины
1 марта, 05:45Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем