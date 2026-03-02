Шэннон Шарп: «Сам факт, что «Лейкерс» с 41-летним Леброном считают претендентами – показатель его величия»
Шэннон Шарп сравнил отношение к закату карьеры Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.
Обозреватель Шэннон Шарп ответил Байрону Скотту, который ранее посоветовал Леброну Джеймсу покинуть «Лейкерс».
«Интересно, если бы Леброна не было в «Лейкерс», он бы по‑прежнему считал, что тому пора уходить? Когда на закате карьеры в команде был Кобе (Брайант), вы слышали какие‑то комментарии про «Лейкерс»? Я не говорю, что он хотел, чтобы Кобе ушел, – он вообще не упоминал «Лейкерс».
У той команды не было никаких шансов. Никто не говорил о «Лейкерс» и их шансах побороться за титул. Никто. Потом Кобе ушел – и опять никто не говорил о шансах «Лейкерс» в контексте борьбы за чемпионство.
Сам факт, что команда с 41-летним игроком может побороться за титул, уже показывает, насколько велик этот человек», – заявил Шарп.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Взглянули на состав и увидели Луку, Леброна, Эйтона и Смарта)
По факту там только одна звезда - это Дончич.
Лёба хорош, но как бы уже не совсем.
детроит, Бостон, кавс с востока
Интересно, что же он за это получает