«Финикс» подписал двухлетний контракт с Джамари Буеем
Джамари Буей получил полноценный контракт с «Санз».
«Финикс» подписал двухлетний стандартный контракт с разыгрывающим Джамари Буеем, который ранее выступал за команду на двустороннем соглашении. 26-летний баскетболист займет место в составе, освободившееся после отчисления Коула Энтони на прошлой неделе.
Буей провел за «Санз» 33 матча в текущем сезоне, набирая в среднем 6,5 очка и демонстрируя надежную игру в защите.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошее подписание
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем