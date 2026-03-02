«Финикс» подписал двухлетний контракт с Джамари Буеем

Джамари Буей получил полноценный контракт с «Санз».

«Финикс » подписал двухлетний стандартный контракт с разыгрывающим Джамари Буеем , который ранее выступал за команду на двустороннем соглашении. 26-летний баскетболист займет место в составе, освободившееся после отчисления Коула Энтони на прошлой неделе.

Буей провел за «Санз» 33 матча в текущем сезоне, набирая в среднем 6,5 очка и демонстрируя надежную игру в защите.