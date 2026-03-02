Никола Йокич: «Я вернулся к форме, которая была до травмы»
Никола Йокич: Я вернулся к форме, которая была до травмы.
Никола Йокич заявил, что полностью восстановился после травмы левого колена и вернулся к своей привычной форме.
«Думаю, мое тело чувствует себя действительно хорошо. По‑моему, я в форме, и, думаю, вернулся к той кондиции, что была до травмы. На площадке я чувствую себя отлично», – сказал центровой «Денвера» в интервью после поражения от «Миннесоты» (108:117).
Напомним, Йокич пропустил 16 матчей из-за гиперэкстензии левого колена. С момента возвращения он набирает в среднем 26,8 очка, 13,8 подбора и 9,2 передачи.
35+13+9 Николы Йокича не хватило для победы над «Миннесотой»
Но вообще визуально как будто пропала легкость, с которой раньше бывало с трехи заталкивал жопой и забивал с 1-2 метров. Я не про последние матчи после травмы, а может сезон даже