Никола Йокич: Я вернулся к форме, которая была до травмы.

Никола Йокич заявил, что полностью восстановился после травмы левого колена и вернулся к своей привычной форме.

«Думаю, мое тело чувствует себя действительно хорошо. По‑моему, я в форме, и, думаю, вернулся к той кондиции, что была до травмы. На площадке я чувствую себя отлично», – сказал центровой «Денвера » в интервью после поражения от «Миннесоты» (108:117).

Напомним, Йокич пропустил 16 матчей из-за гиперэкстензии левого колена. С момента возвращения он набирает в среднем 26,8 очка, 13,8 подбора и 9,2 передачи.

35+13+9 Николы Йокича не хватило для победы над «Миннесотой»