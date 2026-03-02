Крис Миддлтон о решении остаться в «Далласе»: «Так у меня будут наилучшие шансы перед выходом на рынок свободных агентов»
Крис Миддлтон объяснил, почему решил остаться в «Далласе» до конца сезона, а не выкупать контракт, чтобы присоединиться к команде-претенденту.
«Так у меня будут наилучшие шансы перед выходом на рынок свободных агентов. У меня здесь четкая роль до конца сезона. Надеюсь, я смогу показать хорошую игру и выйти на рынок свободных агентов в сильной позиции – независимо от того, останусь ли я здесь или найду другой вариант.
Первые пару недель здесь прошли отлично, поэтому я не считал нужным гнаться за чем‑то, что может не сработать. Я решил, что самый надежный вариант – остаться на месте», – сказал Миддлтон в беседе с The Dallas Morning News.
34-летний форвард провел за «Маверикс» восемь матчей после обмена из «Вашингтона», набирая в среднем 12,6 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи за 24 минуты на паркете.
Учитывая платежку, ожидаемый потолок з/п и порог налога, з/п приглашенных по исключению СА и новичков драфта, Даллас может легко выписать Миддлтону... порядка 10-15 млн. (на 1 год, если не безумцы), не залезая при этом в налог. Такой суммы ему не дадут больше примерно нигде по разным причинам, поэтому здесь действительно "самый надежный вариант – остаться на месте".