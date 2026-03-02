  • Спортс
7

Крис Миддлтон о решении остаться в «Далласе»: «Так у меня будут наилучшие шансы перед выходом на рынок свободных агентов»

Крис Миддлтон объяснил, почему решил остаться в «Маверикс».

Крис Миддлтон объяснил, почему решил остаться в «Далласе» до конца сезона, а не выкупать контракт, чтобы присоединиться к команде-претенденту.

«Так у меня будут наилучшие шансы перед выходом на рынок свободных агентов. У меня здесь четкая роль до конца сезона. Надеюсь, я смогу показать хорошую игру и выйти на рынок свободных агентов в сильной позиции – независимо от того, останусь ли я здесь или найду другой вариант.

Первые пару недель здесь прошли отлично, поэтому я не считал нужным гнаться за чем‑то, что может не сработать. Я решил, что самый надежный вариант – остаться на месте», – сказал Миддлтон в беседе с The Dallas Morning News.

34-летний форвард провел за «Маверикс» восемь матчей после обмена из «Вашингтона», набирая в среднем 12,6 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи за 24 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Dallas Morning News
Лучшие шансы на новый контракт у Миддлтона заключаются в том, что теперь у Далласа сохраняются на него права Берда, что позволяет переподписать игрока поверх потолка без использования исключения, которое целесообразно тратить на более молодых СА.
Учитывая платежку, ожидаемый потолок з/п и порог налога, з/п приглашенных по исключению СА и новичков драфта, Даллас может легко выписать Миддлтону... порядка 10-15 млн. (на 1 год, если не безумцы), не залезая при этом в налог. Такой суммы ему не дадут больше примерно нигде по разным причинам, поэтому здесь действительно "самый надежный вариант – остаться на месте".
Ответ D-M
15 в год нынешнему Миддлтону-это безумие
Ответ С детства не люблю
15 в год нынешнему Миддлтону-это безумие
Ну, а 10 то он стоит по нынешним инфляционным временам? По тому, что видел в его игре за Даллас, Миддлтон пока еще определенно не игрок минималки
Какой он контракт то себе планирует. Ему вет минимум за глаза.
