5

«Детройт» впервые с сезона-2007/08 достиг отметки в 45 побед за регулярный сезон

«Детройт» впервые с сезона-2007/08 смог добиться 45 побед в регулярном сезоне. В воскресенье «Пистонс» уверенно обыграли «Орландо» на выезде (106:92) и продолжили исторический подъем после многолетнего пребывания в числе аутсайдеров лиги.

В значительной степени победу обеспечил Кейд Каннингем, который снова был лидером на паркете, набрав 29 очков и оформив 11 передач.

На данный момент «Детройт» с результатом 45-14 уверенно занимает первое место на Востоке.

Это реально круто, хочется еще при жизни увидеть такие новости про Вашингтон и Сакраменто)
Ответ boller_73
Про Вашингтон в след.сезоне увидим, Янг + Дэвис это будет сильное дерьмо
Ответ Беня Симонц
Разве что дерьмо и будет.
