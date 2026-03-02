«Детройт» впервые с сезона-2007/08 достиг отметки в 45 побед за регулярный сезон

«Детройт » впервые с сезона-2007/08 смог добиться 45 побед в регулярном сезоне. В воскресенье «Пистонс» уверенно обыграли «Орландо » на выезде (106:92) и продолжили исторический подъем после многолетнего пребывания в числе аутсайдеров лиги.

В значительной степени победу обеспечил Кейд Каннингем , который снова был лидером на паркете, набрав 29 очков и оформив 11 передач.

На данный момент «Детройт» с результатом 45-14 уверенно занимает первое место на Востоке.