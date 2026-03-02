  • Спортс
  • Владимир Дячок: «Финал четырех Кубка России во Владивостоке – следствие планомерной работы региона»
1

Финал четырех Кубка России впервые в истории пройдет во Владивостоке. Генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок объяснил выбор места значительной ролью Приморского края в развитии баскетбола в стране.

«Для нас очень важно, что география решающих этапов турниров выходит на самые дальние границы нашего государства. Владивосток давно и уверенно доказывает свое заметное присутствие на баскетбольной карте России, поэтому и проведение турнира такого уровня – следствие планомерной работы региона по развитию нашего вида спорта.

Необходимо отметить руководителя клуба [«Динамо-Владивосток»] Эдуарда Сандлера: его желание и энергия стали залогом того, что заявка Владивостока была принята. Безусловно, при организации таких мероприятий возникают дополнительные сложности, но уверен, что с ними справятся. Это будет интересный опыт для всех нас, и нет сомнений, что он будет удачным», – заявил Дячок.

Финал четырех Кубка России запланирован на 13–15 марта. За трофей поборются МБА-МАИ, ЦСКА-2, «Динамо-Владивосток» и «Пари Нижний Новгород».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
Кубок России
logoВладимир Дячок
logoРФБ
Эдуард Сандлер
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Фамилии игроков-уроженцев Приморского края, заигравших на уровне ВТБ - в студию.
