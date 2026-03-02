7

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения дела по смерти Яниса Тиммы

Правоохранительные органы России отказались возбуждать уголовное дело в связи со смертью баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова, которая представляет интересы бывшей жены спортсмена – певицы Анны Седоковой.

«По факту смерти Яниса Тиммы была проведена доследственная проверка, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – приводит слова адвоката ТАСС.

Кроме того, как она отметила, в Латвии уголовное дело также не возбуждалось.

32-летний латвийский баскетболист был найден мертвым в центре Москвы 17 декабря 2024 года. Следственная проверка установила, что Тимма покончил с собой.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ТАСС
Янис Тимма
происшествия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а сцена допроса подозреваемой проходила примерно как в "Основном инстинкте"
Ответ mold-cel
а сцена допроса подозреваемой проходила примерно как в "Основном инстинкте"
Только с лупой
Ответ shahmur
Только с лупой
И пупой
А что, кто-то реально думал, что её посадят?
Ответ Konstantin_ZV
А что, кто-то реально думал, что её посадят?
А зачем об этом думать ?
