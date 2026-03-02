Кэмерон Джонсон не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за повреждения голеностопа

Кэмерон Джонсон получил травму голеностопа в матче с «Тимбервулвз».

Форвард «Денвера » Кэмерон Джонсон получил травму голеностопа в матче с «Миннесотой» и не смог его продолжить. 29-летний игрок провел на площадке 23 минуты, не набрал ни одного очка (0 из 6 с игры, 0 из 4 из-за дуги) и покинул паркет во второй половине.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман сообщил, что повреждение беспокоило Джонсона еще до игры.

«Сегодня он двигался неважно. Очевидно, Кэм знает, что у нас не хватает игроков на позиции форварда, поэтому он старался играть через боль. И, думаю, это явно сказалось на его игре. Ему было тяжело перемещаться в стороны. Перед поездкой в Юту его осмотрят. Надеюсь на хорошие новости, но сегодня травма мешала ему – она беспокоила его еще во время матча с «Оклахомой», – сказал Адельман.

«Денвер» уступили «Миннесоте» со счетом 108:117 и с результатом 37-24 занимает пятое место на Западе.