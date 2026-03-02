Маккинли Райт – MVP Евролиги по итогам февраля

Разыгрывающий «Дубая » Маккинли Райт признан MVP Евролиги в феврале. 27-летний баскетболист в среднем набирал 14 очков и отдавал 5,5 передачи, реализуя 64% бросков с игры, в том числе 66,7% из-за дуги.

Результативная игра Райта помогла «Дубаю» закончить февраль с результатом 4-0.