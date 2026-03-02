У Зайона Уильямсона прервалась рекордная серия из 35 сыгранных подряд матчей

Уильямсон прервал рекордную для себя серию сыгранных матчей.

Звездный форвард «Нового Орлеана» пропустил сегодняшнюю игру против «Клипперс» из-за растяжения голеностопа.

До этого матча Уильямсон принял участие в 35 играх подряд, что является рекордной серией за его 6-летнюю карьеру.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 45 игр, набирая в среднем 21,5 очка (58,5% с игры, 25% трехочковых), 5,8 подбора и 3,5 передачи.