12

У Зайона Уильямсона прервалась рекордная серия из 35 сыгранных подряд матчей

Уильямсон прервал рекордную для себя серию сыгранных матчей.

Звездный форвард «Нового Орлеана» пропустил сегодняшнюю игру против «Клипперс» из-за растяжения голеностопа.

До этого матча Уильямсон принял участие в 35 играх подряд, что является рекордной серией за его 6-летнюю карьеру.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 45 игр, набирая в среднем 21,5 очка (58,5% с игры, 25% трехочковых), 5,8 подбора и 3,5 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoНовый Орлеан
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И это в 41 год! А, не, не туда
Вот это рекорд. Всем рекордам рекорд
Бриджес напрягся
Ответ genius1986okla
Бриджес напрягся
С языка снял. =)
Сколько там у него по контракту надо сыграть, чтобы он действовал. Вроде 52 игры было или что то около того)
Терминатора-таки остановили
"рекордная серия из 35 сыгранных подряд матчей"

Да, ну и рекорд...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон подвернул голеностоп и не смог доиграть матч против «Юты»
1 марта, 06:21
Кто попал бы в символическую пятерку баскетбольных крох, а кто – в сборную великанов НБА?
9 февраля, 19:45
Зайон Уильямсон забросил с фолом в клатче, обеспечив «Новому Орлеану» волевую победу над «Миннесотой»
7 февраля, 04:31Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем