Паоло Банкеро после проигрыша «Детройту»: «Соперники вносят коррективы в перерыве, а мы не подстраиваемся под их изменения»

Банкеро отметил недостаточную гибкость «Мэджик».

Звездный форвард «Орландо» Паоло Банкеро считает, что команда часто встречается с проблемами во второй половине матчей, не внося коррективы в свою игру.

«Нужно просто быть более организованными. Уметь общаться друг с другом, понимать, что мы пытаемся сделать. Команды соперников очень часто вносят коррективы в перерыве, и я думаю, именно поэтому у нас возникают проблемы во вторых половинах – потому что мы не подстраиваемся под их изменения.

Поэтому нам нужно понимать, как они играют против нас, и нам просто нужно четко общаться друг с другом, говорить, что именно нам нужно делать, особенно в нападении, чтобы сдерживать рывки и продолжать показывать хороший баскетбол», – сказал Банкеро.

В сегодняшней игре с «Детройтом » «Орландо » вел «+7» после первой половины, однако за всю вторую набрал всего 35 очков, пропустил рывок соперника 11:0 в третьей четверти и проиграл встречу – 92:106.