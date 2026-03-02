Видео
18

Расселл Уэстбрук рассмешил Луку Дончича криком «Мяч не врет!» и трэш-током при «-18»

Уэстбрук активно использовал трэш-ток против «Лейкерс».

Защитник «Сакраменто» Расселл Уэстбрук в матче против «Лейкерс», своей бывшей команды, поучаствовал в двух эпизодах конфронтации.

Сначала Уэстбрук вступился за Малика Монка, выйдя на площадку и начав переговариваться с Макси Клебером.

Затем Уэстбрук использовал трэш-ток против Луки Дончича и выкрикнул «Мяч не врет!» после смазанного штрафного, чем вызвал смех у словенца. Судьи выписали игроку «Кингс» техническое замечание.

Матч закончился разгромной победой «Лейкерс» (128:104), Уэстбрук отметился 14 очками (6 из 16 с игры), 4 подборами и 5 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoРасселл Уэстбрук
logoМакси Клебер
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoБаскетбол - видео
logoМалик Монк
logoНБА
logoЛука Дончич
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Походу старость уже не за горами, но я стал понимать тех дедов с баскетных школ , которые хвалились звездами 80х и говорили какие все эти ваши Роузы Леброны мягкие. Теперь тоже самое , только я смотрю на Дончича и прочих товарищей и понимаю, как классно было во времена Расти, Роуза, Кармело и прочих. Не было этого трехочкового баскетбола, а в матчах присутствовало море данков, силовых проходов и агрессивной защиты с кучей трештока. Верните мне мой 2007
Ответ Daniel Fox
Походу старость уже не за горами, но я стал понимать тех дедов с баскетных школ , которые хвалились звездами 80х и говорили какие все эти ваши Роузы Леброны мягкие. Теперь тоже самое , только я смотрю на Дончича и прочих товарищей и понимаю, как классно было во времена Расти, Роуза, Кармело и прочих. Не было этого трехочкового баскетбола, а в матчах присутствовало море данков, силовых проходов и агрессивной защиты с кучей трештока. Верните мне мой 2007
Да, это исключительно из-за возраста.
Скажем, в 2006/07 - был 8321 данк в сезоне.
В прошлом сезоне (2024/25) - их было 11796 вроде бы.
Как понимаете, ставят сверху сейчас чаще, да и значительно круче. Их количество вообще серьезно выросло именно в последнее десятилетие.

Про "агрессивную защиту" - это тоже миф конечно. Если агрессия в плане драчливости - ну да. А если агрессия в плане активности - нынешняя защита, конечно же, лучше. Ну и упоминание про "классного" Кармело Энтони в плане всех этих вещей - защиты, данков, силовых проходов и остального - тоже показательно.
Ответ Daniel Fox
Походу старость уже не за горами, но я стал понимать тех дедов с баскетных школ , которые хвалились звездами 80х и говорили какие все эти ваши Роузы Леброны мягкие. Теперь тоже самое , только я смотрю на Дончича и прочих товарищей и понимаю, как классно было во времена Расти, Роуза, Кармело и прочих. Не было этого трехочкового баскетбола, а в матчах присутствовало море данков, силовых проходов и агрессивной защиты с кучей трештока. Верните мне мой 2007
Очень интересно смотреть, как толкаются 20 секунд спинами, однотипные данки, минимум комбинаций и как бросают средний с отклонением под конец таймера...
Если будет молчать, братишки не поймут. Лидер есть лидер.
Лейкерс должны были сдваиваться на нем
Ну вообще в этом сезоне побольше драк. Это хорошо, меньше ванильности
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Расселл Уэстбрук присел рядом со зрителями, чей напиток он случайно разлил
24 февраля, 05:21Видео
Расселл Уэстбрук набрал 25 очков и помог «Сакраменто» прервать серию из 16 поражений
24 февраля, 04:46Видео
«Надеюсь, вы оба разобьетесь в автокатастрофе». Жена Расселла Уэстбрука опубликовала письмо с пожеланиями смерти от ставочника
21 февраля, 11:04
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем