Расселл Уэстбрук рассмешил Луку Дончича криком «Мяч не врет!» и трэш-током при «-18»
Уэстбрук активно использовал трэш-ток против «Лейкерс».
Защитник «Сакраменто» Расселл Уэстбрук в матче против «Лейкерс», своей бывшей команды, поучаствовал в двух эпизодах конфронтации.
Сначала Уэстбрук вступился за Малика Монка, выйдя на площадку и начав переговариваться с Макси Клебером.
Затем Уэстбрук использовал трэш-ток против Луки Дончича и выкрикнул «Мяч не врет!» после смазанного штрафного, чем вызвал смех у словенца. Судьи выписали игроку «Кингс» техническое замечание.
Матч закончился разгромной победой «Лейкерс» (128:104), Уэстбрук отметился 14 очками (6 из 16 с игры), 4 подборами и 5 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Скажем, в 2006/07 - был 8321 данк в сезоне.
В прошлом сезоне (2024/25) - их было 11796 вроде бы.
Как понимаете, ставят сверху сейчас чаще, да и значительно круче. Их количество вообще серьезно выросло именно в последнее десятилетие.
Про "агрессивную защиту" - это тоже миф конечно. Если агрессия в плане драчливости - ну да. А если агрессия в плане активности - нынешняя защита, конечно же, лучше. Ну и упоминание про "классного" Кармело Энтони в плане всех этих вещей - защиты, данков, силовых проходов и остального - тоже показательно.