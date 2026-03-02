Расселл Уэстбрук рассмешил Луку Дончича криком «Мяч не врет!» и трэш-током при «-18»

Уэстбрук активно использовал трэш-ток против «Лейкерс».

Защитник «Сакраменто » Расселл Уэстбрук в матче против «Лейкерс», своей бывшей команды, поучаствовал в двух эпизодах конфронтации.

Сначала Уэстбрук вступился за Малика Монка , выйдя на площадку и начав переговариваться с Макси Клебером .

Затем Уэстбрук использовал трэш-ток против Луки Дончича и выкрикнул «Мяч не врет!» после смазанного штрафного, чем вызвал смех у словенца. Судьи выписали игроку «Кингс» техническое замечание.

Матч закончился разгромной победой «Лейкерс» (128:104), Уэстбрук отметился 14 очками (6 из 16 с игры), 4 подборами и 5 передачами.