Джеймс Харден о завершении карьеры: «Знаю, что этот момент уже близок»

Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден ответил на вопрос, сколько он еще планирует играть.

«Знаю, что этот момент (завершения карьеры) уже близок. Надеюсь, что не слишком близко, но такова реальность. Каждый проходит через это в какой-то момент.

Я просто пытаюсь продолжать поддерживать свою физическую форму и играть хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Наслаждаюсь каждым моментом и двигаюсь от игры к игре», – сказал защитник.

В текущем сезоне Харден, которому в августе исполнится 37 лет, набирает в среднем 24,5 очка при 42,8% с игры и 36,4% трехочковых, а также 4,9 подбора и 8,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
Махина, один из лучших игроков этой (уходящей) эпохи
Борода легенда, до сих пор раз в год пересматриваю как они с Мори пытались свергнуть воинов несколько лет...хотелось бы его вновь увидеть в джерси рокетс
Что что а Борода игру любит. Не скряга и давал скидку командам( кроме Оклахоы), чтобы состав могли улучшить, сейчас решил с травмой играть и наверное в плей-офф по руке то бить будут. специально
Ответ Tim Timson
Что что а Борода игру любит. Не скряга и давал скидку командам( кроме Оклахоы), чтобы состав могли улучшить, сейчас решил с травмой играть и наверное в плей-офф по руке то бить будут. специально
ну в случае ОКС правильно всё сделал, тогда он ещё не был в статусе супер-звезды, чтобы отказываться от хорошего контракта.
Ответ Sm0k1n
ну в случае ОКС правильно всё сделал, тогда он ещё не был в статусе супер-звезды, чтобы отказываться от хорошего контракта.
Точнее его не считали суперзвездой в тени Дюранта и Расса, а он ушёл в Хьюстон и всем всё доказал
Борода времён Рокетс, особенно их дуэт с КП3- это уууух.
