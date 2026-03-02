Джеймс Харден о завершении карьеры: «Знаю, что этот момент уже близок»

Харден о завершении карьеры: Понимаю, что этот момент уже близок.

Звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден ответил на вопрос, сколько он еще планирует играть.

«Знаю, что этот момент (завершения карьеры) уже близок. Надеюсь, что не слишком близко, но такова реальность. Каждый проходит через это в какой-то момент.

Я просто пытаюсь продолжать поддерживать свою физическую форму и играть хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Наслаждаюсь каждым моментом и двигаюсь от игры к игре», – сказал защитник.

В текущем сезоне Харден, которому в августе исполнится 37 лет, набирает в среднем 24,5 очка при 42,8% с игры и 36,4% трехочковых, а также 4,9 подбора и 8,1 передачи.