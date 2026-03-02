Джош Гидди сравнялся со Скотти Пиппеном по трипл-даблам за «Чикаго», разделив второе место в истории клуба

У Гидди столько же трипл-даблов за «Чикаго», сколько у Пиппена.

В победном матче против «Милуоки» (120:97) защитник «Чикаго » Джош Гидди оформил свой 15-й трипл-дабл в форме «Буллс»: 20 очков, 14 подборов и 10 передач.

По количеству трипл-даблов за «регулярки» в истории клуба он догнал Скотти Пиппена , разделив с ним второе место. Рекордсменом является Майкл Джордан (28).

Чтобы достичь этой отметки 23-летнему Гидди потребовались 110 матчей. Пиппен провел за «Буллс» 856 игр, Джордан – 930.