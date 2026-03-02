Джош Гидди сравнялся со Скотти Пиппеном по трипл-даблам за «Чикаго», разделив второе место в истории клуба
У Гидди столько же трипл-даблов за «Чикаго», сколько у Пиппена.
В победном матче против «Милуоки» (120:97) защитник «Чикаго» Джош Гидди оформил свой 15-й трипл-дабл в форме «Буллс»: 20 очков, 14 подборов и 10 передач.
По количеству трипл-даблов за «регулярки» в истории клуба он догнал Скотти Пиппена, разделив с ним второе место. Рекордсменом является Майкл Джордан (28).
Чтобы достичь этой отметки 23-летнему Гидди потребовались 110 матчей. Пиппен провел за «Буллс» 856 игр, Джордан – 930.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Прекрасный пример, насколько обесценились сравнения по статистике разных эпох. И насколько накручена статистика последних лет десяти с этими изменениями правил защиты.
И Джордана со временами Билла Расселла тоже не то чтобы можно сравнивать, такие же изменения по масштабности и влиянию на игру в целом и статистику в частности
Что, кстати, Джордан и говорил, когда его спрашивали о величайших, а не плакал "як тик вы не считаете меня величайшим((("
Раньше мерялись титулами, а сейчас триплдаблами)
Раньше была трава зеленее и небо синее))
