  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэнни Вольф: «Всю свою карьеру я был частью команд-победителей. Проигрывать, когда ты боец по натуре – отстой, одно из худших ощущений»
6

Дэнни Вольф: «Всю свою карьеру я был частью команд-победителей. Проигрывать, когда ты боец по натуре – отстой, одно из худших ощущений»

Вольф выразил свое отношение к проигрышам «Бруклина».

Форвард-новичок «Бруклина» Дэнни Вольф отметил, что ему тяжело переваривать частые поражения команды.

«Большинство парней приходят в НБА из команд-победителей, на каком бы уровне это ни было. Последние, я не знаю сколько, сколько я могу вспомнить лет своей баскетбольной карьеры, я был частью команд-победителей, и знаю это чувство. Это первый раз, когда я стал частью... Я не говорю, что мы проигрывающая команда, очевидно, наш результат 15-45, – мы самая молодая команда в НБА, и здесь можно извлечь много ценных уроков. Но я ненавижу говорить, что можно учиться на поражениях, потому что они ранят, и проигрывать, когда ты боец по натуре, – это отстой, одно из худших ощущений», – сказал форвард.

Сегодня «Нетс» проиграли «Кэвальерс» (102:106) в близкой концовке, а Вольф обновил личный рекорд результативности, набрав 23 очка (7 из 13 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Дэнни Вольфа
logoБруклин
logoДэнни Вольф
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вольфу надо к своим в Миннесоту…
Зачем ты мяч в щит бросил, Дэнни? Опытный чувак так бы не сделал.
У вас кроме Портера нет топовых игроков, так что другого и не стоит ожидать
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жорди Фернандес: «Егор Дёмин – отличный снайпер. Он умеет играть без мяча»
1 марта, 20:59
Как там Егор Дёмин на фоне лучших новичков НБА?
1 марта, 17:30
Кэм Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть»
28 февраля, 11:56
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем