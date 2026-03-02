Дэнни Вольф: «Всю свою карьеру я был частью команд-победителей. Проигрывать, когда ты боец по натуре – отстой, одно из худших ощущений»

Вольф выразил свое отношение к проигрышам «Бруклина».

Форвард-новичок «Бруклина » Дэнни Вольф отметил, что ему тяжело переваривать частые поражения команды.

«Большинство парней приходят в НБА из команд-победителей, на каком бы уровне это ни было. Последние, я не знаю сколько, сколько я могу вспомнить лет своей баскетбольной карьеры, я был частью команд-победителей, и знаю это чувство. Это первый раз, когда я стал частью... Я не говорю, что мы проигрывающая команда, очевидно, наш результат 15-45, – мы самая молодая команда в НБА, и здесь можно извлечь много ценных уроков. Но я ненавижу говорить, что можно учиться на поражениях, потому что они ранят, и проигрывать, когда ты боец по натуре, – это отстой, одно из худших ощущений», – сказал форвард.

Сегодня «Нетс» проиграли «Кэвальерс» (102:106) в близкой концовке, а Вольф обновил личный рекорд результативности, набрав 23 очка (7 из 13 с игры).