Видео
4

Руи Хатимура занял место Леброна Джеймса в предматчевом ритуале «Лейкерс» и испортил его

Хатимура не смог исполнить роль Джеймса в ритуале «Лейкерс».

Перед матчами «Лейкерс» исполняют забавный ритуал: один игрок подбрасывает мяч высоко вверх и ловит его, когда тот один раз отскакивает от паркета, что служит сигналом для одновременного приседания всей команды.

Обычно ведущим выступает Леброн Джеймс, но сегодня его заменил Руи Хатимура, который испортил ритуал, вызвав смех партнеров.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hater Report
logoЛейкерс
logoРуи Хатимура
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoБаскетбол - видео
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Игру выиграли, значит, ритуал сработал
А что не так?) Он в воздух попасть не мог?
Этот самурай (Кикутиё) сломался, несите нового.
Вы чё все гоните что-ли? Он реально просто под..бал всех. Специально придумал такую фигню. Видно же, что нарочно мяч партнёрам не туда кидал! А себе кинул как следует! Он аж сам угорает! Ништяк прикол!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс и Остин Ривз исполнили эффектный аллей-уп
2 марта, 05:36Видео
Леброн Джеймс о трехочковых: «Не особо зацикливаюсь на статистике – верю в каждый свой бросок»
1 марта, 16:04
«У меня, вообще-то, есть для тебя подарок, придурок ты этакий!» Лука Дончич и Остин Ривз обменялись бросками полотенец
1 марта, 12:09Видео
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем