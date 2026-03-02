Руи Хатимура занял место Леброна Джеймса в предматчевом ритуале «Лейкерс» и испортил его
Хатимура не смог исполнить роль Джеймса в ритуале «Лейкерс».
Перед матчами «Лейкерс» исполняют забавный ритуал: один игрок подбрасывает мяч высоко вверх и ловит его, когда тот один раз отскакивает от паркета, что служит сигналом для одновременного приседания всей команды.
Обычно ведущим выступает Леброн Джеймс, но сегодня его заменил Руи Хатимура, который испортил ритуал, вызвав смех партнеров.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hater Report
4 комментария
Игру выиграли, значит, ритуал сработал
А что не так?) Он в воздух попасть не мог?
Этот самурай (Кикутиё) сломался, несите нового.
Вы чё все гоните что-ли? Он реально просто под..бал всех. Специально придумал такую фигню. Видно же, что нарочно мяч партнёрам не туда кидал! А себе кинул как следует! Он аж сам угорает! Ништяк прикол!
