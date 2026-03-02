Руи Хатимура занял место Леброна Джеймса в предматчевом ритуале «Лейкерс» и испортил его

Хатимура не смог исполнить роль Джеймса в ритуале «Лейкерс».

Перед матчами «Лейкерс » исполняют забавный ритуал: один игрок подбрасывает мяч высоко вверх и ловит его, когда тот один раз отскакивает от паркета, что служит сигналом для одновременного приседания всей команды.

Обычно ведущим выступает Леброн Джеймс , но сегодня его заменил Руи Хатимура , который испортил ритуал, вызвав смех партнеров.