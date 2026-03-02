Андре Драммонд показал «пистолет» после забитого трехочкового и получил технический

Драммонд отпраздновал попадание жестом, связанным с оружием.

В одном из моментов матча против «Бостона » центровой «Филадельфии» Андре Драммонд забросил трехочковый и отпраздновал это жестом «пистолета».

Судьи выписали Драммонду техническое замечание, в то время как тренер «Сиксерс» Ник Нерс пытался им объяснить, что центровой показывал три пальца, означающих трехочковый.

«Филадельфия » проиграла «Бостону» (98:116), Драммонд отметился 10 очками при 3 из 5 с игры и 2 из 4 из-за дуги, а также 12 подборами, 4 передачами и 4 перехватами.