Андре Драммонд показал «пистолет» после забитого трехочкового и получил технический
Драммонд отпраздновал попадание жестом, связанным с оружием.
В одном из моментов матча против «Бостона» центровой «Филадельфии» Андре Драммонд забросил трехочковый и отпраздновал это жестом «пистолета».
Судьи выписали Драммонду техническое замечание, в то время как тренер «Сиксерс» Ник Нерс пытался им объяснить, что центровой показывал три пальца, означающих трехочковый.
«Филадельфия» проиграла «Бостону» (98:116), Драммонд отметился 10 очками при 3 из 5 с игры и 2 из 4 из-за дуги, а также 12 подборами, 4 передачами и 4 перехватами.
Раньше он с таким процентом штрафные (!) забивал, я до сих пор не могу поверить, что он вообще с поля бросать стал, не то что трехочковые.
Он большую работу проделал. Чего от него никто не ожидал.