Видео
4

Андре Драммонд показал «пистолет» после забитого трехочкового и получил технический

Драммонд отпраздновал попадание жестом, связанным с оружием.

В одном из моментов матча против «Бостона» центровой «Филадельфии» Андре Драммонд забросил трехочковый и отпраздновал это жестом «пистолета».

Судьи выписали Драммонду техническое замечание, в то время как тренер «Сиксерс» Ник Нерс пытался им объяснить, что центровой показывал три пальца, означающих трехочковый.

«Филадельфия» проиграла «Бостону» (98:116), Драммонд отметился 10 очками при 3 из 5 с игры и 2 из 4 из-за дуги, а также 12 подборами, 4 передачами и 4 перехватами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
logoФиладельфия
logoБаскетбол - видео
logoАндре Драммонд
logoБостон
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
это не пистолет, а палка, которая стреляет раз в год
Ответ DeX
это не пистолет, а палка, которая стреляет раз в год
Да ладно. В этом сезоне у него 37% реализация при 1,3 попытки за матч.
Раньше он с таким процентом штрафные (!) забивал, я до сих пор не могу поверить, что он вообще с поля бросать стал, не то что трехочковые.
Он большую работу проделал. Чего от него никто не ожидал.
... А Джонни Пистолет застрелился... А самого Драммонда сегодня Кета расстрелял)
Когда тебя имеет Кета, то впору как Кобейн или заканчивать карьеру.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Неэмиаш Кета стал первым игроком «Селтикс» со времен Роберта Пэриша, набравшим 25+ очков и 10+ подборов в атаке
2 марта, 06:05Видео
Ви Джей Эджкомб угодил зрительнице ногой по лицу
2 марта, 04:50Видео
Джоэл Эмбиид пропустит минимум 3 игры из-за растяжения косой мышцы живота
1 марта, 04:24
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем