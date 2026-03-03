ЧМ-2027. Отборочный турнир. Турция выиграла у Сербии, Литва разобралась с Исландией и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Турция победила Сербию, Литва уверенно обыграла Исландию. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Первый раунд Группа A Грузия – Дания – 89:60 (21:17, 22:14, 30:18, 16:11) 2 марта . 20.00 Испания – Украина – 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21) 2 марта . 22.30 Положение команд : Испания – 4-0, Украина – 2-2, Грузия – 2-2, Дания – 0-4. Группа B Румыния – Португалия – 101:96 (27:22, 23:31, 26:20, 25:23) 2 марта . 20.00 Черногория – Греция – 65:79 (18:22, 17:22, 18:13, 12:22) 2 марта . 21.00 Положение команд : Греция – 3-1, Португалия – 2-2, Черногория – 2-2, Румыния – 1-3. Группа C Турция – Сербия – 94:86 (28:21, 20:23, 28:19, 18:23) 2 марта . 21.00 Швейцария – Босния и Герцеговина – 60:91 (14:21, 20:29, 18:24, 8:17) 2 марта . 21.00 Положение команд : Турция – 4-0, Сербия – 2-2, Босния и Герцеговина – 2-2, Швейцария – 0-4. Группа D Литва – Исландия – 99:82 (26:14, 26:19, 27:23, 20:26) 2 марта . 19.30 Италия – Великобритания – 84:75 (21:21, 22:17, 21:21, 20:16) 2 марта . 21.30 Положение команд : Италия – 3-1, Литва – 2-2, Исландия – 2-2, Великобритания – 1-3. Группа E Положение команд : Хорватия – 3-1 (к), Германия – 3-1 (к), Израиль – 2-2 (к), Кипр – 0-4. Группа F Положение команд : Польша – 4-0 (к), Нидерланды – 2-2, Латвия – 1-3, Австрия – 1-3. Группа G Положение команд : Финляндия – 3-1 (к), Франция – 3-1 (к), Венгрия – 2-2, Бельгия – 0-4. Группа H Положение команд : Словения – 3-1, Чехия – 2-2, Эстония – 2-2, Швеция – 1-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское, (к) – сборная квалифицировалась для участия во втором раунде.