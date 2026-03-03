  • Спортс
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Турция выиграла у Сербии, Литва разобралась с Исландией и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Турция победила Сербию, Литва уверенно обыграла Исландию.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Первый раунд

Группа A

Грузия – Дания – 89:60 (21:17, 22:14, 30:18, 16:11)

2 марта. 20.00

Испания – Украина – 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

2 марта. 22.30

Положение команд: Испания – 4-0, Украина – 2-2, Грузия – 2-2, Дания – 0-4.

Группа B

Румыния – Португалия – 101:96 (27:22, 23:31, 26:20, 25:23)

2 марта. 20.00

Черногория – Греция – 65:79 (18:22, 17:22, 18:13, 12:22)

2 марта. 21.00

Положение команд: Греция – 3-1, Португалия – 2-2, Черногория – 2-2, Румыния – 1-3.

Группа C

Турция – Сербия – 94:86 (28:21, 20:23, 28:19, 18:23)

2 марта. 21.00

Швейцария – Босния и Герцеговина – 60:91 (14:21, 20:29, 18:24, 8:17)

2 марта. 21.00

Положение команд: Турция – 4-0, Сербия – 2-2, Босния и Герцеговина – 2-2, Швейцария – 0-4.

Группа D

Литва – Исландия – 99:82 (26:14, 26:19, 27:23, 20:26)

2 марта. 19.30

Италия – Великобритания – 84:75 (21:21, 22:17, 21:21, 20:16)

2 марта. 21.30

Положение команд: Италия – 3-1, Литва – 2-2, Исландия – 2-2, Великобритания – 1-3.

Группа E

Положение команд: Хорватия – 3-1 (к), Германия – 3-1 (к), Израиль – 2-2 (к), Кипр – 0-4.

Группа F

Положение команд: Польша – 4-0 (к), Нидерланды – 2-2, Латвия – 1-3, Австрия – 1-3.

Группа G

Положение команд: Финляндия – 3-1 (к), Франция – 3-1 (к), Венгрия – 2-2, Бельгия – 0-4.

Группа H

Положение команд: Словения – 3-1, Чехия – 2-2, Эстония – 2-2, Швеция – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское, (к) – сборная квалифицировалась для участия во втором раунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Чемпионат мира по баскетболу 2027
результаты
logoсборная Греции
logoсборная Грузии
logoсборная Великобритании
logoсборная Боснии и Герцеговины
logoсборная Швейцарии
logoсборная Турции
logoсборная Черногории
logoсборная Литвы
logoсборная Украины
logoсборная Исландии
logoсборная Португалии
logoсборная Дании
logoсборная Сербии
logoсборная Румынии
logoсборная Италии по баскетболу
logoсборная Испании
