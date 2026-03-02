  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евробаскет-2029. Предквалификация. Азербайджан уступил Северной Македонии, Болгария взяла верх над Арменией и другие результаты
0

Евробаскет-2029. Предквалификация. Азербайджан уступил Северной Македонии, Болгария взяла верх над Арменией и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча предквалификации к Евробаскету-2029.

Азербайджан проиграл Северной Македонии, Болгария уверенно обыграла Армению.

Евробаскет-2029

Отборочный турнир

Предквалификация

Группа А

Азербайджан – Северная Македония – 70:78 (28:19, 16:18, 12:21, 14:20)

2 марта. 19.00

Ирландия – Люксембург – 91:85 (22:23, 17:12, 26:21, 26:29)

2 марта. 22.30

Положение команд: Северная Македония – 4-0, Люксембург – 2-2, Ирландия – 1-3, Азербайджан – 1-3.

Группа B

Армения – Болгария – 80:100 (17:22, 18:17, 21:21, 24:40)

2 марта. 19.15

Положение команд: Норвегия – 2-0, Болгария – 2-1, Армения – 0-3.

Группа C

Албания – Словакия – 68:94 (15:17, 20:30, 22:17, 11:30)

2 марта. 20.00

Положение команд: Словакия – 3-0, Косово – 1-1, Албания – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
сборная Албании
logoсборная Болгарии
logoсборная Словакии
Евробаскет-2029
logoсборная Азербайджана
logoсборная Ирландии
сборная Армении
logoсборная Люксембурга
logoсборная Северной Македонии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2029. Предквалификация. Северная Македония справилась с Люксембургом, Норвегия победила Болгарию и другие результаты
27 февраля, 21:47
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем