Евробаскет-2029. Предквалификация. Азербайджан уступил Северной Македонии, Болгария взяла верх над Арменией и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча предквалификации к Евробаскету-2029.
Азербайджан проиграл Северной Македонии, Болгария уверенно обыграла Армению.
Евробаскет-2029
Отборочный турнир
Предквалификация
Группа А
Азербайджан – Северная Македония – 70:78 (28:19, 16:18, 12:21, 14:20)
2 марта. 19.00
Ирландия – Люксембург – 91:85 (22:23, 17:12, 26:21, 26:29)
2 марта. 22.30
Положение команд: Северная Македония – 4-0, Люксембург – 2-2, Ирландия – 1-3, Азербайджан – 1-3.
Группа B
Армения – Болгария – 80:100 (17:22, 18:17, 21:21, 24:40)
2 марта. 19.15
Положение команд: Норвегия – 2-0, Болгария – 2-1, Армения – 0-3.
Группа C
Албания – Словакия – 68:94 (15:17, 20:30, 22:17, 11:30)
2 марта. 20.00
Положение команд: Словакия – 3-0, Косово – 1-1, Албания – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
