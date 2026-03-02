Фото
Джеймс Харден занял третье место по забитым штрафным в истории НБА, обойдя Мозеса Мэлоуна

Харден поднялся в списке лучших по штрафным.

В победном матче против «Бруклина» (106:102) защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 22 очка и реализовал 8 из 12 штрафных бросков.

Это выступление позволило Хардену обойти Мозеса Мэлоуна (8531) и занять третье место в истории НБА по забитым штрафным (8535).

В текущем сезоне на счету звезды «Кэвс» 371 штрафной. По этому показателю он уступает только Луке Дончичу (390) и Шэю Гилджес-Александеру (420).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Карл Мэлоун 74,2%
Дед 73,7%
Борода 86,3%
Мозес Мэлоун 76,9%
Кобе 83,7%
Оскар 83,8%
Дюрэнт 88,2%
Майкл 83,5%
Дирк 87,9%
Джерри Уэст 81,4%
Карл конечно монструозен. Борода как бы квинтэссенция современной НБА, где звёзды только флоппят и зарабатывают штрафные, а судьи свистят любой чих в их сторону. Так он даже так никогда Почтальона не догонит!
