Джеймс Харден занял третье место по забитым штрафным в истории НБА, обойдя Мозеса Мэлоуна
Харден поднялся в списке лучших по штрафным.
В победном матче против «Бруклина» (106:102) защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 22 очка и реализовал 8 из 12 штрафных бросков.
Это выступление позволило Хардену обойти Мозеса Мэлоуна (8531) и занять третье место в истории НБА по забитым штрафным (8535).
В текущем сезоне на счету звезды «Кэвс» 371 штрафной. По этому показателю он уступает только Луке Дончичу (390) и Шэю Гилджес-Александеру (420).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дед 73,7%
Борода 86,3%
Мозес Мэлоун 76,9%
Кобе 83,7%
Оскар 83,8%
Дюрэнт 88,2%
Майкл 83,5%
Дирк 87,9%
Джерри Уэст 81,4%