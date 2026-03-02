0

Николай Шманов присоединился к тренерскому штабу «Автодора»

Шманов стал ассистентом тренера «Автодора».

«Автодор» объявил о назначении Николая Шманова на должность ассистента главного тренера Стипе Кулиша. Соглашение действует до конца текущего сезона.

Ранее 35-летний специалист в том числе работал с «Автодором-2» в Единой молодежной Лиге ВТБ (сезон-2020/21), а в прошлом году был главным тренером «Иркута» в Суперлиге.

Для повышения своего профессионального уровня Шманов проходил стажировки в клубах Евролиги («Фенербахче», «Барселона») и в национальной сборной Латвии.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Автодора»
