«Чего?! Он 224 сантиметра, 118 килограммов!» Таунс решил, что Вембаньяма «нарисовал» фол в атаке

Таунс посчитал Вембаньяму симулянтом.

В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио » центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс толкнул плечом центрового Виктора Вембаньяму , после чего тот повалился на паркет.

Судьи зафиксировали фол в атаке со стороны Таунса.

«Чего?! Он 224 сантиметра, 118 килограммов!» – прокричал игрок «Никс», намекая на симуляцию со стороны Вембаньямы.

Матч закончился победой «Никс» – 114:89. В активе Таунса 12 очков и 14 подборов, у Вембаньямы 25 очков и 13 подборов.