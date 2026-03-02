Видео
«Чего?! Он 224 сантиметра, 118 килограммов!» Таунс решил, что Вембаньяма «нарисовал» фол в атаке

Таунс посчитал Вембаньяму симулянтом.

В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс толкнул плечом центрового Виктора Вембаньяму, после чего тот повалился на паркет. 

Судьи зафиксировали фол в атаке со стороны Таунса.

«Чего?! Он 224 сантиметра, 118 килограммов!» – прокричал игрок «Никс», намекая на симуляцию со стороны Вембаньямы.

Матч закончился победой «Никс» – 114:89. В активе Таунса 12 очков и 14 подборов, у Вембаньямы 25 очков и 13 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Таунс как магнит собирает глупые фолы. Здесь тоже классика от Таунса. Может хватит на зеркало пенять? Если любому из нас так вломить, там и останемся лежать до приезда скорой. Повезло, что Вембаньяма дрыщ.
При чём тут это? Сам же агрессивно в тело сыграл. Для чего? А франц изобразил конечно, по такая уж игра)
Здесь скорее Вемба не успел зафиксировать приземление, "раскинуть" масу, почувствовать баланс в подходящей стойке после фейка и прыжка к Таунсу. Я думаю, что Таунс это видел и чувствовал и бампанул немного молодого. Хотя отчасти и машинально тоже.
Во-первых, не 118, а 108.
Во-вторых, движение плечом вперед было откровенное. Пусть не ноет.
