«Чего?! Он 224 сантиметра, 118 килограммов!» Таунс решил, что Вембаньяма «нарисовал» фол в атаке
Таунс посчитал Вембаньяму симулянтом.
В одном из эпизодов матча против «Сан-Антонио» центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс толкнул плечом центрового Виктора Вембаньяму, после чего тот повалился на паркет.
Судьи зафиксировали фол в атаке со стороны Таунса.
«Чего?! Он 224 сантиметра, 118 килограммов!» – прокричал игрок «Никс», намекая на симуляцию со стороны Вембаньямы.
Матч закончился победой «Никс» – 114:89. В активе Таунса 12 очков и 14 подборов, у Вембаньямы 25 очков и 13 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Во-вторых, движение плечом вперед было откровенное. Пусть не ноет.