35+13+9 Николы Йокича не хватило для победы над «Миннесотой»

«Наггетс» проиграли «Вулвс», несмотря на 35 очков Йокича.

Звездный центровой «Денвера » Никола Йокич был близок к трипл-даблу в матче против «Миннесоты».

На счету серба 35 очков (15 из 26 с игры, 1 из 4 трехочковых, 4 из 6 штрафных), 13 подборов и 9 передач при 5 потерях за 37 минут на площадке.

«Наггетс» проигрывали 8 очков после первой половины. По ходу второй «Миннесота » несколько раз увеличивала отрыв, и в последние 4 минуты матча «Денвер» не смог подобраться ближе, чем на 7 очков.

«Наггетс» уступили «Вулвс» (108:117) и пропустили их на четвертое место таблицы Западной конференции.