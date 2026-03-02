Телеведущий Кевин О’Лири вышел на красную дорожку актерской премии с карточкой Кобе Брайанта и Майкла Джордана стоимостью 20 млн долларов
О’Лири надел дорогой аксессуар, связанный с баскетболом.
Инвестор Кевин О’Лири, ставший известным как телеведущий шоу «Акулы бизнеса», вышел на красную дорожку премии Гильдии киноактеров с карточкой Logoman, подписанной Кобе Брайантом и Майклом Джорданом.
Эта карточка стоимостью 20 миллионов долларов инкрустирована в 2,2 фунта белого золота от Tiffany и 100 каратов бриллиантов Tiffany.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Особенно если учесть, что он и не актер вовсе)