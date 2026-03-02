Клэй Томпсон не смог доиграть матч с «Оклахомой» из-за ушиба приводящей мышцы
Томпсон получил повреждение.
Защитник «Далласа» Клэй Томпсон получил ушиб приводящей мышцы во второй четверти игры против «Оклахомы» и не вернулся на площадку.
За 15 минут Томпсон успел набрать 7 очков (3 из 8 с игры, 1 из 5 трехочковых). «Мэверикс» уступили «Тандер» – 87:100.
В текущем сезоне 36-летний защитник набирает в среднем 11,5 очка при 38,7% с игры и 37,8% из-за дуги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Далласа»
